Proseguono gli interventi di trasformazione e riqualificazione del fronte mare cittadino con il progetto “Waterfront Crispi”, un’opera strategica da 12,5 milioni di euro finanziata dall’assessorato regionale delle Infrastrutture attraverso i fondi Fsc 2021–2027. Il progetto, promosso dalla Regione in collaborazione con il Comune di Palermo e l’Autorità di sistema portuale del mare della Sicilia occidentale, punta a connettere porto e tessuto urbano restituendo qualità, sicurezza e funzionalità a uno degli assi viari più importanti della città.

Come cambia l’accesso al mare di Palermo attraverso il porto

L’intervento si articola in due lotti funzionali: il primo riguarda la riqualificazione di via Francesco Crispi e via dell’Arsenale, con opere di manutenzione straordinaria della sede stradale, miglioramento della viabilità e realizzazione di una nuova rotatoria in corrispondenza di piazza della Pace, per una maggiore fluidità del traffico in ingresso e uscita dall’area portuale. Il secondo prevede una moderna passerella pedonale sopraelevata che collegherà il porto alla città, offrendo un percorso sicuro, accessibile e diretto per cittadini, turisti e crocieristi.

Il sopralluogo dell’assessore regionale alle Infrastrutture

“Con questo intervento- dice l’assessore Alessandro Aricò che ha effettuato un sopralluogo insieme alla presidente dell’Adsp Annalisa Tardino- continuiamo il percorso di riqualificazione del waterfront di Palermo attraverso opere strategiche che puntano a migliorare la mobilità urbana, la sicurezza e l’accessibilità dell’area portuale. La riqualificazione del waterfront e la realizzazione della nuova passerella rappresentano un tassello importante nel processo di integrazione tra città e porto, contribuendo a restituire funzionalità e qualità urbana a un’area centrale per lo sviluppo del capoluogo. L’investimento dei fondi Fsc conferma l’impegno del governo Schifani nel sostenere infrastrutture capaci di generare sviluppo, migliorare la qualità urbana e rafforzare il ruolo strategico di Palermo nel sistema portuale e turistico del Mediterraneo”.

Una nuova passerella pedonale, un nuovo asse viario e una rotatoria in piazza della Pace

“La nuova passerella pedonale, assieme alla riqualificazione dell’asse viario di via Crispi e alla realizzazione della rotatoria di piazza della Pace- commenta Annalisa Tardino- rappresenta un intervento strategico per Palermo e per il rapporto tra la città e il suo porto, oltre a rispondere a un’esigenza concreta di sicurezza, accessibilità e migliore organizzazione dei flussi urbani e portuali. Per questo motivo riteniamo fondamentale che sia il risultato di un concorso di idee capace di coinvolgere progettualità di qualità e visioni innovative, perché l’opera possa diventare un elemento identitario contemporaneo per la città all’altezza della trasformazione che il porto e la città stanno vivendo. Continueremo a collaborare con la Regione e con il Comune per accompagnare un percorso infrastrutturale che punta a migliorare la funzionalità dell’area portuale, la fluidità della viabilità e l’accoglienza di cittadini, passeggeri e turisti”.

Il cronoprogramma dei lavori e i finanziamenti

Il cronoprogramma prevede l’avanzamento progettuale nei prossimi mesi e il successivo avvio dei lavori, nel rispetto delle tempistiche Fsc. L’opera si inserisce in una più ampia strategia regionale di potenziamento infrastrutturale e logistico che comprende anche: i lavori per la piattaforma logistica intermodale di Tremestieri con annesso scalo portuale (19 milioni di euro) e il polo logistico dell’Interporto di Termini Imerese (30 milioni di euro). Il valore complessivo degli interventi finanziati raggiunge 61,5 milioni di euro, a conferma dell’impegno della Regione Siciliana nel rafforzamento delle infrastrutture e della competitività del sistema logistico-portuale regionale.