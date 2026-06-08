L’Assessore alle Attività Sociali, Mimma Calabrò, accogliendo le numerose sollecitazioni pervenute, tra cui quella formalizzata dal Presidente della IV Commissione Consiliare Salvatore Imperiale, ha disposto una proroga dei termini per la presentazione delle domande relative all’integrazione del contributo affitto.

La decisione è stata assunta al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile alla misura di sostegno economico. Il termine, inizialmente fissato alle ore 23:59 del 9 giugno 2026, viene pertanto differito alle ore 23:59 del 15 giugno 2026.

“Abbiamo ritenuto opportuno accogliere le richieste pervenute – dichiara l’Assessore Calabrò – per consentire a tutti gli interessati di completare la procedura di presentazione della domanda con maggiore serenità. È fondamentale che nessuno perda l’opportunità di accedere a una misura di sostegno così importante per motivi legati agli adempimenti richiesti”.

La proroga consentirà a un numero maggiore di aventi diritto di completare correttamente la procedura e accedere al beneficio, tutelando in particolare le famiglie che vivono situazioni economiche delicate.

“Il nostro obiettivo – prosegue Calabrò – è quello di assicurare equità e inclusione, permettendo a tutti coloro che possiedono i requisiti di partecipare al bando. L’Amministrazione resta attenta ai bisogni del territorio e pronta ad adottare ogni misura utile a sostenere concretamente i cittadini”.

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