I militari della Compagnia San Lorenzo hanno denunciato 7 persone nel quartiere Cep accusate di furto aggravato di energia elettrica ed idrica, con prelievi irregolari effettuati mediante pericolosi e precari allacci abusivi alla rete e uno per detenzione abusiva di munizioni nascoste nell’appartamento.

Controlli interforze e sanzioni alle attività commerciali

I controlli sono stati eseguiti insieme ai militari del nucleo radiomobile, del nucleo cinofili con il Nas, la polizia municipale, e i tecnici verificatori dell’Enel ed Amap. Sono stati eseguiti controlli alle attività commerciali che hanno portato alla contestazione di una sanzione amministrativa di 11.200 euro per mancata procedura Haccp e mancata tracciabilità di olio alimentare con il contestuale sequestro di circa 500 litri di olio di oliva e alla denuncia di una persona per occupazione abusiva di suolo pubblico venendo contestata anche una sanzione amministrativa di euro 4.033 per mancata comunicazione dell’ampliamento dei locali, mancata esposizione del listino prezzi e mancanza dei requisiti igienici.

Sequestri e sanzioni al codice della strada

Le verifiche amministrative al codice della strada hanno portato al sequestro di 12 veicoli ed al fermo di ulteriori 11, sanzioni per un totale di circa 60.200 euro nonché la decurtazione di 50 punti sulle patenti di guida.

Risultati complessivi dell’operazione e attività future

Complessivamente sono state identificate 162 persone, controllati 81 veicoli, effettuate 11 perquisizioni, segnalate 4 persone alla Prefettura di Palermo quali assuntrici di sostanze stupefacenti con contestuale sequestro di modiche quantità di droga, elevate 27 sanzioni al codice della strada tra cui, 11 mancate coperture assicurative e 3 omesse revisioni, 10 guide senza patente, 2 guide di biciclette elettriche non omologate ed 1 mancato possesso di documenti di guida.

Le attività di controllo nel quartiere continueranno anche prossimi giorni e nelle settimane a venire con l’obiettivo precipuo di prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e il conseguente degrado urbano che incidono in maniera significativa sulla sicurezza reale e su quella percepita dai molti cittadini onesti del quartiere