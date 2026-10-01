I carabinieri anno arrestato tre giovani palermitani, due 17enni e un 21enne, già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici e accusati di detenzione di sostanze stupefacenti, in tre attività distinte.

La prima ha riguardato uno dei due minorenni, fermato e controllato dai Carabinieri lungo la pubblica via nel quartiere Sperone: il ragazzo è stato colto in flagranza con 41 dosi di crack, circa 20 grammi in tutto, abilmente nascoste in un calzino infilato nei pantaloni, e con 115 euro in contanti.

Nel secondo intervento, sempre su strada, stavolta nel quartiere Zen. 2, i militari della gazzella hanno sorpreso il secondo 17enne con 35 dosi di cocaina, circa 10 grammi, e 190 euro custoditi nel portafogli.

L’ultimo intervento è avvenuto in via Dante, dove i militari hanno fermato un 21enne in sella a una bicicletta elettrica: a tradirlo, un “sasso” di cocaina da 14,7 grammi nascosto nei pantaloni, insieme a 140 euro in contanti.

Tutto il denaro rinvenuto nel corso delle tre operazioni, ritenuto provento di attività illecita, è stato sequestrato, mentre la droga è stata inviata al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti (L.A.S.S.) del Comando Provinciale per le verifiche qualitative e quantitative. il Gip del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto del 21enne, mentre i due minorenni, come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente, sono stati associati all’Istituto Penale per i minorenni “Malaspina” di Palermo.

I risultati si inseriscono nella capillare azione di presidio garantita ogni giorno dall’Arma sulle strade della città: un impegno ininterrotto delle pattuglie, orientato tanto alla prevenzione quanto alla ferma repressione di ogni forma di illegalità, con particolare attenzione al contrasto dello spaccio e alla tutela delle fasce più giovani.