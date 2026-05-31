I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo, durante un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un quarantenne palermitano, già noto alle forze di polizia, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione rientra nell’ambito delle attività di contrasto alla diffusione della droga nelle aree urbane del capoluogo.

L’intervento si è svolto nel quartiere Cruillas, dove i militari in servizio hanno individuato un’autovettura che effettuava spostamenti sospetti. L’equipaggio della gazzella ha deciso di fermare il mezzo per un’ispezione approfondita, bloccando il conducente. Durante il controllo all’interno del veicolo, i Carabinieri hanno rinvenuto un panetto di hashish del peso complessivo di 100 grammi.

La perquisizione domiciliare e il materiale per il confezionamento

A seguito del primo ritrovamento, l’attività investigativa è proseguita con una perquisizione presso la dimora dell’uomo. L’ispezione dei locali ha permesso ai militari di scovare ulteriori quantitativi di sostanza stupefacente: nello specifico sono stati sequestrati altri 145 grammi di hashish e oltre 6 grammi di marijuana.

Insieme alla droga, all’interno dell’abitazione è stato trovato anche un bilancino elettronico di precisione, ritenuto utile per la pesatura della sostanza, e il materiale necessario per il taglio, la suddivisione e il confezionamento delle singole dosi destinate alla commercializzazione al dettaglio.

La convalida del provvedimento e le analisi del Lass

Tutta la sostanza stupefacente rinvenuta nell’auto e nell’appartamento è stata posta sotto sequestro e successivamente inviata al Laboratorio analisi sostanze stupefacenti (Lass) del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo. I tecnici specializzati dovranno effettuare i test quantitativi e qualitativi per determinare la percentuale di principio attivo e il numero di dosi ricavabili.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, valutati gli elementi di prova raccolti dai militari dell’Arma, ha convalidato formalmente l’arresto eseguito a carico del quarantenne.