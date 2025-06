Un prestigioso riconoscimento è stato conferito al Corecom Sicilia (Comitato Regionale per le Comunicazioni), che ha ottenuto il titolo di “Ambasciatore della Costituzione” durante la cerimonia conclusiva dei contest educativi promossi dalla Fondazione Articolo 49.

A conferire il titolo, nella storica Sala della Regina della Camera dei Deputati, è stata la stessa Fondazione, rappresentata dal presidente Andrea Poli, con la seguente motivazione: “Per aver contribuito a diffondere i valori della Costituzione e dell’Europa nelle scuole e per il prezioso sostegno che ha permesso di radicare i progetti nei contesti scolastici e sociali, valorizzando le specificità territoriali e promuovendo la collaborazione tra scuola e istituzioni”.

Il progetto “Online Onlife” e il Patentino digitale

Tra le iniziative sostenute dal Corecom Sicilia figura il percorso educativo “Online Onlife – Guida all’uso consapevole del digitale”, promosso dalla Fondazione Articolo 49.

Un programma rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado che ha raggiunto numeri significativi: 127 istituti scolastici coinvolti, 325 classi partecipanti e oltre 6.200 studenti formati.

L’obiettivo? Promuovere una cultura della cittadinanza digitale, educando i giovani a un uso corretto, sicuro e responsabile degli strumenti digitali. Un impegno concretizzatosi attraverso il rilascio del Patentino digitale, strumento che certifica le competenze acquisite nel campo della consapevolezza online.

L’esperienza pilota di Siracusa

Il primo progetto-pilota per il Patentino digitale è stato avviato dal Corecom Sicilia in collaborazione con l’Agcom presso il liceo TRED – Transizione Ecologica e Digitale “Luigi Einaudi” di Siracusa.

Un ciclo formativo articolato in sette tappe, che ha visto alternarsi esperti del settore: informatici, avvocati, giornalisti, investigatori, educatori digitali e rappresentanti delle istituzioni.

Attraverso incontri tematici, gli studenti hanno approfondito argomenti cruciali come la sicurezza online, la gestione dei social network, la privacy e le fake news. Un’esperienza formativa a tutto tondo per imparare a “navigare” in modo consapevole nel complesso mondo digitale.

Corecom Sicilia, modello di educazione digitale

“In un momento in cui i giovani trascorrono gran parte della loro giornata in rete – esponendosi alle trappole e ai pericoli del web – la sinergia tra scuole, istituzioni e famiglie, con il supporto di esperti del settore, è fondamentale”, ha dichiarato Andrea Peria Giaconia, presidente del Corecom Sicilia.

“Il Patentino digitale è uno strumento che supporta le nuove generazioni a muoversi con consapevolezza e responsabilità nel complicato mondo di internet ed è un’iniziativa che va coltivata, estendendola a tutti gli studenti, per rafforzare una nuova cultura digitale intesa come conoscenza delle regole e dei limiti etici”.

L’attività del Corecom Sicilia rappresenta un esempio virtuoso di come le istituzioni locali possano giocare un ruolo attivo nella formazione civica e digitale delle nuove generazioni. Il riconoscimento ricevuto a Montecitorio sancisce l’efficacia di un modello che coniuga educazione, tecnologia e legalità in chiave partecipativa e inclusiva.