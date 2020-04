La Polizia di Stato ha arrestato Antonino Giuffrè palermitano, 45 anni, accusato di evasione dagli arresti domiciliari.

Giuffrè invece di stare a casa era in auto con altri due giovani dentro un’auto in via Messina Marine. I poliziotti hanno fermato l’autovettura e hanno accertato che gli automobilisti avevano precedenti di polizia. Giuffrè si trova ai domiciliari accusato di furto ed evasione.

I tre hanno raccontato ai poliziotti di essersi incontrati per caso e avevano deciso di fare un giro in città per cercare un bar aperto dove bere qualcosa.

I tre sono stati denunciati per inosservanza delle restrizioni volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. L’arresto di Giuffrè è stato convalidato.