Undici persone sono state denunciata a Trabia (Pa) mentre si erano riunite per organizzare una grigliata. I giovani dì età compresa tra i 20 ed i 30 anni sono state trovate dai carabinieri e dagli agenti della polizia municipale in un’abitazione privata.

L’allarme è stato lanciato da alcuni cittadini che hanno avvisato il sindaco Leonardo Ortolano, il quale a sua volta ha avvisato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti prontamente i carabinieri di Trabia e gli agenti della Polizia Municipale. Le undici persone presenti alla grigliata sono state denunciate.

“Mi rammarica prendere atto di questi comportamenti incresciosi che aggravano il momento di emergenza sanitaria che stiamo vivendo – ha commentato il sindaco Leonardo Ortolano -. E’ inaccettabile che pochi irresponsabili rischiano di intaccare un’attività che la stragrande maggioranza dei cittadini sta portando avanti con responsabilità.

Un ringraziamento va al comandante dei carabinieri Roberto Chìlla ed ai suoi uomini, ma anche alla polizia municipale di Trabia, guidata da Renato Cicala, per essere tempestivi ed essere intervenuti nel caso specifico ma anche in tutti i casi di anomali e abusi vari nel territorio in barba alle norme previste dall’articolo 650 del codice penale”.