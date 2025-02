Un uomo incappucciato ha aggredito e rapinato in via Patti allo Zen a Palermo un corriere. L’impiegato della Mas Trasporti, che lavora per conto di Sda, è stato bloccato mentre stava consegnando alcuni pacchi.

Il malvivente gli ha strappato il borsello con dentro soldi e cellulare e poi è fuggito a piedi.

Nel corso della colluttazione il corriere ha riportato una ferita al dito che è stata medicata dai sanitari del 118. Sulla rapina indagano i carabinieri.