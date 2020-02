Indagini in corso

Sono in corso dall’alba perquisizioni di carabinieri e finanzieri in casa degli indagati nel corso dell’operazione. Successivamente si passerà al Comune di Palermo nel polo di via Ausonia sede dell’edilizia privata.

L’inchiesta per corruzione, che ha portato a sette arresti, travolge la maggioranza che sostiene il sindaco Leoluca Orlando, alla vigilia dell’ufficializzazione delle nomine dei due nuovi assessori, Sergio Marino ed Emilio Arcuri.

Ai domiciliari sono finiti infatti Giovanni Lo Cascio, capogruppo del Pd, e Sandro Terrani che invece guida i renziani a Sala delle Lapidi. Il primo presiede la commissione Urbanistica, mentre Terrani quella al Bilancio.

Per i due consiglieri comunali alla luce dell’inchiesta della magistratura scatterà nelle prossime ore la sospensione dalla carica. La prefettura non appena riceverà l’ordinanza cautelare emetterà il provvedimento.