E’ il giorno della scelta. scade oggi il termine per la presentazione delle candidature alle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato presidente della regione.

Il passo indietro di Cancelleri

Alla vigilia della presentazione, il sottosegretario alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili in quota al Movimento 5 Stelle, Giancarlo Cancelleri, annuncia un suo passo indietro. La notizia è stata confermata da fonti interne al Movimento Cinque Stelle. la decisione è maturata durante una riunione con gli eletti pentastellati siciliani, nel corso della quale Cancelleri ha comunicato le sue intenzioni e motivato la scelta “per il bene del movimento”.

Il ‘siluro’ di Grillo

Che il ritiro di Giancarlo Cancelleri fosse una opzione era stato chiaro in settimana dopo che era filtrata la posizione di Beppe Grillo, il fondatore del Movimento 5 Stelle, espressa nel corso di un vertice tenuto con alcuni deputati del partito.

“Cancelleri? Ma lo conosciamo, in passato più volte mi ha attaccato, eppure io lo avevo accolto come un figlio, portandolo anche a casa mia” sarebbe stato lo sfogo di Beppe Grillo durante la riunione. Il garante e fondatore del Movimento ha stroncato in questo modo la corsa del sottosegretario in Sicilia per il ruolo di governatore.

“Non se ne parla”

“Della sua ricandidatura in Sicilia per me non se ne parla”, ha detto Grillo chiudendo la strada alla deroga ‘pro Cancelleri’, secondo quanto rimarca proprio l’Adnkronos riportando quanto detto ad alcuni eletti che ieri erano presenti alla riunione.

Oggi Cancelleri ufficializza la scelta

Per ufficializzare la scelta Giancarlo Cancelleri ha convocato una conferenza stampa per questa mattina. fino ad allora non parla con nessuna, si limita a dire che quel che ha da comunicare lo dirà ufficialmente in conferenza stampa.

Tavolo notturno nel Movimento

Al Movimento restano poche ore per fare la sua scelta e così ieri è scattato un nuovo tavolo interno per indicare tra chi dovrà affrontare l’eurodeputata Caterina Chinnici in corsa per il Pd e Claudio Fava, deputato regionale di Centopassi, già candidati ufficialmente alle primarie del 23 luglio. Di fatto, all’interno del Movimento si riapre la partita, considerato che sul nome di Cancelleri c’era una certa convergenza, nonostante fosse necessaria una deroga alla regola dei due mandati.

Così è andata avanti a lungo, in serata, la riunione sulla piattaforma “Zoom” tra gli eletti in Sicilia dei 5 Stelle per tirare fuori il nome del candidato del Movimento alle primarie dell’area progressista. Sul tavolo, ormai da qualche settimana, circolano i nomi del capogruppo all’Ars Nuccio Di Paola, di Caltanissetta come Cancelleri, e del deputato palermitano Luigi Sunseri ma a questi potrebbero aggiungersi altri nomi nella giornata di oggi subito dopo l’ufficializzazione del passo indietro di Cancelleri. Per decidere ormai restano poche ore.