Palermo è una città disaggregata che vive fra le tensioni sociali. “Serve una risposta di centro e di governabilità, a partire dalle nostre comunità locali”. E’ stato questo il mantra dell’incontro di Noi con l’Italia per la presentazione dei candidati della lista dei centristi.

Saverio Romano: “Orlando ci lascia una città distrutta”

“E’ sin troppo facile parlare di tensioni e alimentare polemiche nel corso di una campagna elettorale. Ora è il momento del cambiamento, con Roberto Lagalla sindaco al primo turno e con un forte sostegno politico, a cominciare da quello di Noi con l’Italia”. Così Saverio Romano ha caricato il popolo dei centristi accorso numeroso alla presentazione della lista.

Di tensioni parla chi non ha programmi

“Parlare di tensioni lo fa, solitamente, chi non ha programmi e idee, chi non ama una città che oggi risulta pienamente devastata dall’amministrazione Orlando. Chi non ha un progetto per lo sviluppo del territorio, rilascia patenti di legalità e stila classifiche e liste di proscrizione” dice Romano rispondendo indirettamente tanto a Miceli quanto a Calenda.

Lagalla sarà eletto a primo turno

“Non è in dubbio l’elezione di Roberto Lagalla cosi come non è in discussione che governerà per riportare Palermo al suo splendore. A lui il merito di avere dialogato con i partiti in modo proficuo e costruttivo. Il mio ringraziamento non va solo a voi ma anche e soprattutto a Maurizio Lupi che con la dedizione e la passione che lo contraddistingue guida il nostro partito. Quanta differenza da altri pseudo leader comunisti allo champagne che ieri, in conferenza stampa, mi hanno attaccato. Ebbene, la mia risposta è il silenzio da una parte e, dall’altra, lo sarà la vittoria del centrodestra e di Roberto Lagalla. Viva Palermo e ora andiamo avanti sino in fondo”.

Una lista forte

E’ una lista forte quella che gli uomini e le donne di centro ritengono di avere messo in campo. A presentarla, il presidente nazionale di Noi con l’Italia Maurizio Lupi ed il Vice Presidente nonché leader di Cantiere Popolare Saverio Romano.

Ma in campo ci sono tutti dal coordinatore Massimo dell’Utri, a tutti i candidati in lista. Una lista che ospita non solo i candidati di NcI ma anche quelli di Noi di Centro di Mastella rappresentati da Giovanni Di Trapani, gli autonomisti di Lombardo rappresentati da Roberto Di Mauro, il Movimento VIA di Vitrano e Papania. In campo e presenti Antonello Antinoro, Giuseppe Ruvolo, Rosario Li Causi. Applausi per il candidato Lagalla in una sala piena.