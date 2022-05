L'elenco dei profili scelti dalla coalizione progressista

Dopo l’annuncio della squadra schierata da Roberto Lagalla, anche Franco Miceli ha ufficializzato la squadra degli assessori in vista della prossima tornata elettorale di Palermo. Volti della società civile e del professionismo, senza alcun colore politico. Una scelta ben chiara, per evitare ulteriori contrasti all’interno della coalizione.

La lista degli assessori di Miceli

Fra i nomi indicati da Franco Miceli vi è quello di Federico Butera, professore universitario al Politecnico di Milano. Il doce è specializzato in tema di transizione ecologica, tema sul quale proprio lo stesso Miceli ha tenuto qualche giorno fa una conferenza stampa per esporre il suo progetto per risolvere l’emergenza rifiuti che attanaglia il capoluogo siciliano.

A seguire l’ingegnere Ornella Leone, l’avvocato Irene Gionfriddo, il docente universitario Marco Picone. Fra i nomi indicati da Franco Miceli anche quello di Antony Passalacqua, componente di Mobilita Palermo, associazione impegnata sul fronte della viabilità e della mobilità intercittadina. A chiudere la rosa dei nomi quello di Evelina Santangelo.