La richiesta ai vertici regionali del Mud

Gli operatori sanitari del 118 chiedono il pagamento del bonus covid-19 previsto dalla legge regionale 9/2020.

Lo fanno con una nota a firma del presidente del Mud Clotilde Grimaldi inviata al presidente della Regione Nello Musumeci, all’assessore Ruggero Razza, all’assessore all’Economia Gaetano Armao e ai vertici dell’Assemblea regionale.

“Chiediamo il l ristoro economico che tutti gli operatori sanitari visto che il decreto-legge del 24 dicembre dello scorso anno ha prorogato l’emergenza sanitaria fino al 31 marzo – si legge nella nota –

Non ci stancheremo mai di reclamare i nostri diritti e la nostra dignità di lavoratori dell’emergenza urgenza Seus 118. Siamo sempre a disposizione per ogni confronto, quello che chiediamo ha sempre la benedizione della legge, la stessa benedizione che abbiamo noi quando usciamo per salvare le vite dei cittadini siciliani”.