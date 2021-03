I carabinieri hanno multato a Terrasini (Pa) 7 giovani tra i 16 e 21 anni per il mancato rispetto delle norme anti assembramento. I giovani sono stati trovati in viale dei Pini nella riserva naturale Capo Rama mentre ascoltavano musica ad alto volume e bevevano alcool dentro le auto. I giovani non utilizzavano le mascherine.

Due di loro erano già stati multati per violazioni della normativa anti Covid. Complessivamente le sanzioni elevate sono state 3.600 euro. Il 16enne, in quanto minore, è stato affidato ai genitori.