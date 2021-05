Indagini dei carabinieri

Voleva entrare a tutti i costi nella camera mortuaria del padre morto per il Covid all’ospedale Civico di Palermo. Un uomo di 37 anni residente in via Rocky Marciano allo Zen , ha aggredito verbalmente il guardiano che lo aveva bloccato e aveva cercato di spiegarli che non si poteva entrare nelle stanze.

L’uomo ha scardinato una porta laterale della camera mortuaria e ha fatto entrare alcuni parenti per rendere omaggio al padre nonostante il Covid e il contagio.

l custode ha chiamato i carabinieri e ha presentato denuncia contro quanto successo. I carabinieri sono sulle tracce del figlio del defunto che rischia una denuncia.