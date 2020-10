Salgono a 50 i positivi nel comune di Torretta (Pa). E i commissari del Comune hanno inviato una nota, alla direzione del dipartimento di prevenzione dell’Asp 6 Palermo, con invito a segnalare al presidente della Regione Sicilia la necessità di istituire una zona di protezione speciale nel territorio di Torretta.

Nella lettera si fa esplicita richiesta di un intervento che consenta di arginare la diffusione del contagio, da e verso il Comune di Torretta, sottolineando il rilevato sensibile aumento di cittadini, positivi al tampone rapido, e posti in isolamento domiciliare dai medici di base.

Tra i positivi ci sarebbe gli alunni di una classe dell’istituto comprensivo “Carini-Calderone-Torretta”. I commissari sono in stretto contatto con la Dirigente dell’Istituto per eventuali ulteriori misure di contenimento del contagio in ambito scolastico.