Tracciati i contatti dell'impiegato

Autista dell’Amat, l’azienda che si occupa del trasporto urbano a Palermo, è positivo al coronavirus. La notizia è confermata dall’azienda municipale del capoluogo.

“L’autista era stato in ferie dall’azienda per alcuni giorni – dicono dall’Amat – era tornato in servizio per un giorno poi si era assentato di nuovo. Adesso stiamo tracciando tutti contatti di concerto con l’azienda sanitaria, ma possiamo sin da adesso assicurare che sono tutti esterni all’azienda”.

Dunque al momento sembra scongiurato un focolaio all’interno dell’Amat come invece quello della Rap nell’autoparco di Brancaccio. L’autista si trova ricoverato all’ospedale Civico, non sarebbe in gravi condizioni.

“Invitiamo tutti i passeggeri ad indossare la mascherina. E’ fondamentale – aggiungono dall’Amat – Gli autisti sono autorizzati a bloccare la vettura se qualche passeggero non indossa o indossa in modo in appropriato il dispositivo di sicurezza”.