Covid19, casi in aumento a Caccamo il sindaco Di Cola chiude le scuole

Ritorno a scuola, striscioni di protesta degli studenti in alcune scuole palermitane

Questa mattina, in diverse scuole palermitane, sono apparsi degli striscioni con scritto "senza sicurezza nessuna ripartenza". Gli studenti e le studentesse lamentano l’incapacità delle istituzioni competenti di organizzare tutto in tempo, garantendo il ritorno alla didattica in presenza in piena...