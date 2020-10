TAmponi a quanti sono stati vicini al primo cittadino

Il neo sindaco di Misilmeri Rosario Rizzolo è risultato positivo al Covid19. Oggi ha eseguito un tampone all’ospedale Cervello e questa sera è arrivato il risultato.

Per domani il Comune resterà chiuso. Adesso l’Asp eseguirà i tamponi a tutti i consiglieri comunali e gli uomini della giunta e dipendenti comunali con cui il sindaco è venuto a contatto. “Ho appreso da pochi minuti di essere positivo al Covid 19 – ha detto il sindaco – Per senso di responsabilità non potevo che comunicarvelo immediatamente. Sto bene, ho soltanto una semplice faringite, continuerò a lavorare da casa e a monitorare tutta la situazione Comune , sia dal punto di vista amministrativo, che per tutte le problematiche Covid. Ho già informato il distretto sanitario di Misilmeri”.

“A breve, fin da domani mattina, sia il distretto che i medici di medicina generale avvieranno i controlli rispetto a coloro che sono stati a stretto contatto con me in ambienti chiusi, come i miei familiari e i miei più stretti collaboratori – aggiunge il sindaco – Non preoccupiamoci, rimaniamo sereni e non perdiamo la lucidità.

Oltre al mio caso, ci sono stati segnalati altri 8 positivi, il numero complessivo dei contagiati è di 59. Mi raccomando, rimaniamo sereni e attuiamo la prevenzione. Forza miei cari concittadini”.