Nel corso dell’intensificazione dell’attività di controllo economico del territorio disposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo e finalizzata a verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza dei prodotti posti in vendita, i Finanzieri della Tenenza di Carini hanno sequestrato amministrativamente, in quattro attività commerciali, site nel comune di Carini ed a Capaci, 1.602 mascherine chirurgiche non conformi e 7.180 articoli per fumatori (cartine e filtri necessari per la realizzazione delle sigarette da fumo) illecitamente detenuti e posti in vendita senza prescritta autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

In particolare, in un importante emporio adibito alla vendita di prodotti per la casa nel comune di Carini le Fiamme Gialle hanno sequestrato 900 mascherine di III categoria classificate come dispositivo di protezione individuale (D.P.I.) provviste di falsa certificazione di conformità ed omologazione. I dispositivi erano corredati da una dichiarazione di conformità non riconosciuta dalla Commissione Europea. Per l’illecita immissione in commercio di tali prodotti è stata comminata una sanzione amministrativa sino ad 60.000 euro.

Sempre a Carini, presso un negozio di ferramenta sono state sequestrate 400 mascherine del tipo chirurgico prive dei contenuti minimi di informazioni all’utente nonché pericolose per la salute dei consumatori in quanto non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea. Al titolare dell’impresa è stata comminata una sanzione amministrativa sino ad un massimo di € 25.800,00 così come previsto dal D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo).

Inoltre, i Finanzieri di Carini hanno individuato i prodotti per fumatori presso una cartoleria sita nel comune di Capaci ove tra l’altro sono state sequestrate n. 207 mascherine del tipo chirurgico e 244 prodotti per l’elettronica (lampadine, spine, multiprese), tutti privi dei contenuti minimi di informazioni all’utente, del marchio CE, nonché pericolosi per la salute dei consumatori in quanto non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea. Al titolare dell’impresa sono state comminate due diverse sanzioni amministrative che prevedono il pagamento di una somma pari al massimo di € 25.800,00, per la violazione del codice del consumo e da un minimo di €. 5.000,00 sino ad un massimo di €. 10.000,00 euro per la vendita dei generi di monopolio senza la prescritta autorizzazione dell’A.D.M. al quale è stata avanzata proposta la chiusura dell’esercizio commerciale, cosi come previsto dalla Legge 907/1942.

A Capaci, le Fiamme Gialle hanno sequestrato, presso un negozio di articoli per la casa e prodotti di ferramenta, 95 mascherine chirurgiche, 44 visiere protettive e 30 paia di guanti in nitrile, tutti privi dei contenuti minimi di informazioni all’utente, del marchio CE, nonché pericolosi per la salute dei consumatori in quanto non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea. Anche in questo caso al titolare dell’impresa è stata comminata una sanzione amministrativa sino ad un massimo di € 25.800,00.

L’attività eseguita testimonia l’impegno profuso dalla Guardia di Finanza quale polizia economico – finanziaria a forte vocazione sociale a contrasto dell’economia illegale e a tutela dei consumatori.