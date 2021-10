La Sicilia torna in zona “bianca”, il rientro sarà a partire da sabato prossimo 9 ottobre quindi con due giorni in anticipo. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, presentando in conferenza stampa il nuovo bollettino settimanale sull’andamento della pandemia nell’Isola.

Raggiunto obiettivo zona bianca

Si tratta del primo obiettivo (l’obiettivo minimo in realtà) raggiunto con la speranza che sia l’ultima volta che l’isola è costretta a cambiare di colore e dunque tornare alle restrizioni. Ma la zona gialla come quella bianca non sono temi politici,. si è tenuto a sottolineare in conferenza stampa, ma argomenti tecnici.

Zona bianca a parte nasce il bollettino settimanale della regione siciliana sull’andamento dell’epidemia nell’isola. Un bollettino disponibile per tutti che sarà reso pubblico ogni venerdì.

Un nuovo bollettino regionale settimanale sull’epidemia

Non ci saranno solo i dati di contagio ma anche quelli di ospedalizzazione e i dati vaccinali che diranno come procede la campagna di immunizzazione. Uno sforzo di trasparenza che nasce anche alla luce di quanto accaduto nei mesi scorsi. La Regione non ha mai voluto nascondere i dati o non essere trasparente, è stato sottolineato, e questa nuova attività viaggia nella direzione di una maggiore conoscenza da parte di tutti.

L’attuale situazione vaccinale

La Sicilia nel suo complesso ha appena superato il 72% dei vaccinati, una percentuale troppo bassa ed è terz’ultima nei dati nazionali. Ma la situazione non è omogenea sul territorio regionale

Palermo provincia più vaccinate

Palermo è la provincia che ha il maggior numero di vaccinati in Sicilia e raggiunge l’82,78% dei vaccinabili che hanno ricevuto almeno una dose. Sono il 76,88%, invece coloro i quali hanno completato il ciclo vaccinale e sono immunizzati

Due sacche di resistenza al vaccino

Sono due, invece, le aree che mostrano sacche di grave resistenza al vaccino e si trovano nella provincia di Messina e a cavallo fra le province di Catania e Siracusa. Messina è in fondo alla classifica siciliana con il 71,54% che ha ricevuto una sola dose ma il 66,98% di immunizzati. Catania e Siracusa mostrano un rapporto inverso rispettivamente c0n il 69,13% e il 68,5% che hanno completato il ciclo vaccinale ma con percentuali più alte di prime dosi ovvero il 73,75 e il 75,48%