Mondello e diverse aree limitrofe si sono risvegliati questa mattina con i rubinetti a secco e una profonda voragine in viale Galatea. Il cedimento del manto stradale, che ha interessato un ampio tratto della carreggiata, è stato causato da una consistente perdita nella condotta idrica sottostante. I tecnici dell’Amap sono intervenuti tempestivamente per avviare le operazioni di riparazione, rendendo necessaria la sospensione immediata della distribuzione idrica in tutta la zona.

Disagi anche per domani

Sul luogo dell’incidente sono giunte anche le pattuglie della polizia municipale per gestire la viabilità e fornire supporto logistico al cantiere, dato che il danno all’asfalto ha compromesso la normale circolazione. Secondo quanto comunicato dalla società che gestisce il servizio, i lavori dovrebbero concludersi entro la giornata di oggi.

Tuttavia, la normalizzazione dell’erogazione avverrà solo nelle dodici ore successive al termine dell’intervento, con la possibilità che si verifichino temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua alla riapertura del circuito.

Consigliere comunale Ottavio Zacco, serve nuovo impianto

Sulla vicenda è intervenuto Ottavio Zacco, consigliere comunale di Lavoriamo per Palermo. “Non è la prima volta che si riscontrano problemi di questo tipo nella rete di Mondello, per cui – afferma il consigliere – è opportuno, e oggi stesso lo chiederò agli uffici competenti, iniziare a progettare la realizzazione del nuovo impianto. Quello di oggi risulta vetusto anche perché le abitazioni sono ormai triplicate rispetto a quando era stato realizzato”.

Senz’acqua anche Falsomiele e Santa Maria di Gesù

La giornata di emergenza idrica non si è limitata alla zona balneare. Un guasto analogo ha colpito contemporaneamente i distretti di Falsomiele e Santa Maria di Gesù, lasciando migliaia di residenti senza approvvigionamento. Anche in questo caso, l’Amap ha pubblicato una nota ufficiale per informare la cittadinanza che la sospensione si è resa necessaria per riparare una perdita improvvisa. Come per l’area di Mondello, il ripristino completo del servizio è previsto gradualmente dopo la conclusione delle manutenzioni odierne, seguendo lo stesso iter di stabilizzazione della pressione e della qualità dell’acqua.