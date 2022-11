Crolla solaio in una casa a Campofelice di Roccella, tanta paura per marito e moglie

Ignazio Marchese di

04/11/2022

Un solaio è crollato in una palazzina a Campofelice di Roccella (Pa) in via della Provincia 72. La palazzina ha tre piani. E’ crollato il tetto nell’appartamento al primo piano.

Dentro c’erano marito e moglie. Tanta paura per i due coniugi anziani. Il marito è stato portato in ospedale, qualche escoriazione, ma non è in pericolo di vita. Anche la moglie è stata assistita dai sanitari del 118.

Stanno intervenendo i vigili del fuoco che stanno cercando di mettere in sicurezza la palazzina anche se i danni nell’appartamento al primo piano sono ingenti.

Sul luogo del crollo sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cefalù che stanno eseguendo i primi accertamenti.