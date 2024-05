Crolla il tetto di un laboratorio del padiglione B dell’ospedale Cervello di Palermo. E’ successo, ieri mattina intorno alle 8,10, fortunatamente prima che all’interno dei locali entrasse il personale che era già nello stabile.

A cedere è stato il controsoffitto del laboratorio HLA che si occupa della tipizzazione del Dna umano, processi necessari a tanti scopi fra cui la compatibilità degli organi in occasione di donazioni e trapianti o di inserimento in lista di pazienti da trapiantare. Un laboratorio, dunque, che lavora in stretto contatto con il Crt, il centro regionale trapianti.

La struttura si trova al primo piano del vecchio edificio dell’ospedale proprio di fronte il reparto di ematologia.

Il crollo improvviso

Lo schianto del controsoffitto è stato improvviso. Se ci fossero state persone a lavorare sarebbe stato impossibile evitarne il ferimento. I danni sono ingenti come è visibile nelle fotografie. Il crollo ha riguardato l’ingresso che è stato subito dichiarato inagibile. Dopo il primo sopralluogo tecnico è stato deciso un intervento di demolizione del soffitto per un successivo ripristino







L’attività della struttura è stata sospesa e probabilmente resterà limitata a lungo anche se dalla direzione dell’ospedale si è subito intervenuti alla ricerca di soluzioni tampone nell’immediato.

L’emergenza che ne segue

Nelle stanze attigue all’area del crollo, però, si trovano i frigoriferi con i reagenti e il materiale biologico ancora da analizzare. Materiali che vanno spostati onde evitare che nuovi crolli possano comprometterli. ma per farlo occorre mantenere la catena del freddo. Inoltre in caso di trapianto il laboratorio deve essere immediatamente operativo. per questo è stato attivato un percorso di accesso per le emergenze attraverso le scale antincendio. Una situazione di emergenza che non è, comunque, priva di rischi visto che anche un balcone di accesso è pericolante.

Crolli precedenti

Non è il primo caso di crollo in strutture ospedaliere palermitane. In passato un altro laboratorio dell’ospedale Cervello era stato trasferito per problemi strutturali e si era poi proceduto ad una ristrutturazione. Il problema è legato al padiglione B, il più antico del complesso ospedaliero risalente alla nascita del nosocomio nei primi anni del 1900

Altri ospedali hanno vissuto difficoltà simili

Un anno fa alcune attività svolte presso l’Istituto di Igiene e Microbiologia del Policlinico di Palermo erano state sospese dopo che nei giorni precedenti era avvenuto il crollo del tetto di una stanza. Anche in quel caso, al termine dei controlli eseguiti in tutto l’edificio, l’Ufficio tecnico aziendale ha steso una mappatura dei locali su cui intervenire.