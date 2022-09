Tennis giovanile, chiuse le qualificazioni, domani il primo turno

Chiuse oggi le qualificazioni per l’ottava edizione del Trofeo Antonino Mercadante, prova Itf juniores maschile e femminile grado 3 in programma fino a domenica 11 settembre al Ct Palermo.

Gli ultimi qualificati al tabellone principale

A superare le qualificazioni quest’oggi sono stati Leonardo Angeloni, Guglielmo Verdese, lo sloveno Mak Mikovic e Luca Galazzetti. Sorteggiato come lucky loser il pugliese Pierluigi Basile semifinalista ai campionati italiani under 15 maschili conclusi domenica scorsa proprio sui campi di viale del Fante.

A raggiungere il tabellone principale femminile dalle qualificazioni sono state la messinese Fabrizia Cambria, la toscana Ludovica Pierro, Cecilia Manitto e la sciclitana Noemi La Cagnina. Lucky loser un’altra siciliana Giuditta Beltrami che si allena a Catania.

Trofeo Antonino Mercadante, le teste di serie

Il romano del Ct Parioli Gabriele Vulpitta, numero 231 Itf, è la prima testa di serie del seeding. Al via come wild card il campione italiano under 15 Andrea De Marchi e il finalista Alessandro Mondazzi.

Ai nastri di partenza a livello siciliano il siracusano Matteo Covato e la wild card locale Riccardo Surano.

Prima favorita del seeding femminile è Lavinia Morreale (231 del ranking giovanile) italo-tedesca che svolge gli allenamenti presso il County Time Club. Un’altra atleta che si allena al Country (ma è tesserata per il Tc2) ovvero Gaia Greco è invece la seconda testa di serie. Greco nelle scorse settimane ha fatto parte della rappresentativa azzurra under 16 in Summer Cup.

Presenti di diritto nel tabellone principale anche la ragusana Giada Di Paola e la palermitana del Tc2 Chiara Davì. Infine, altra presenza siciliana, la giocatrice del Ct Palermo Giorgia Patti la quale ha usufruito di una wild card. Al via del Trofeo Mercadante anche la vincitrice dello scudetto under 16 Vittoria Segattini.

Campioni in carica lo svizzero Frederic Vogeli e la fanese Federica Urgesi. Nell’edizione 2022 tante le nazioni rappresentate: Svizzera, Romania, Francia, Grecia, Nicaragua, Belgio, Cina, Turchia, Danimarca, Kazakistan, Sudafrica e Repubblica Ceca

Domani 48 incontri del primo turno del Trofeo Mercadante

Domani, mercoledì 7 settembre, sarà una giornata densa di incontri. Ve ne saranno in programma ben 48. Si giocheranno infatti tutti i match di 1° turno dei singolari e del doppio.

Nei sette anni di storia della manifestazione dedicata agli under 18, sui campi del Ct Palermo sono transitati giocatori e giocatrici del calibro di Jannik Sinner, Luca Nardi, Flavio Cobolli, il francese Hugo Gaston, Giulio Zeppieri, Matteo Gigante, Matteo Arnaldi, Elisabetta Cocciaretto e Lisa Pigato, solo per citarne alcuni, senza dimenticare i siciliani Luca Potenza e Gabriele Piraino (vincitore nel 2020) entrambi top 600 Atp.

Tabellone maschile

Vulpitta-Berrut; De Marchi-Comino; Crivellaro-Angeloni; Torco-Caniato; Stirbu-Ricci; Mondazzi-Surano; Loizas-Sciahbasi; Verdese-De Michele; Martin-Covato; Vedovelli-Basile; Capacci-Scotuzzi; Mikovic-Angelini; Masera-Guilleme; Galazzetti-Battiston; Garbero-Vaccari; Santoni-Lavizzari.

Tabellone femminile

Morreale-Tognoni; Pierro-Ionescu; Bassotti-Gradassi; De Matteo-Lepage; Marcon-Patti; Mdlulwa-Di Paola; Veltri-Beltrami; Hanakova-Parravicini; Ghirardato-Peer; Cambria-Oana; Manitto-Maduzzi; Darken-Bertacchi; Elmas-Davì; Nosei-Segattini; Longueville-La Cagnina; Raimondo-Greco.

Le finali per l’11 settembre

Nella giornata di domenica 11 settembre sono in programma le finali. Presente a Palermo, infine, il tecnico nazionale Fit Daniele Silvestre.