dal 15 novembre

Ideata da due donne, la scrittrice Sara Favarò e la psicocriminologa Iva Marino, nasce, “Da donna a donna”, rassegna culturale che si propone di valorizzare il ruolo della donna nei vari aspetti artistici e culturali.

La rassegna, che si svolgerà dal 15 novembre 2018 al 30 marzo 2019, tratterà questi temi:

– Il coraggio delle donne

– Le donne nell’arte e nella musica

– Le donne nell’opera

– La donna luogo dell’anima..Miti, Dee e Sante.

Il primo appuntamento, “Il coraggio delle donne”, si svolgerà presso il Polo Didattico dell’Università di Palermo in Viale delle Scienze, il 15 novembre alle ore 16,30.

“Il nostro progetto, dichiara Iva Marino, è nato un sabato pomeriggio nel Caffè del Teatro Massimo, davanti ad una tazza di the; in quel luogo pieno di fascino, lo spirito creativo prende il sopravvento e il ricordo di tante donne famose in tutti i settori della vita sociale, artistica, politica e scientifica, scorre nelle nostre menti, ed ecco nascere l’idea di una “Rassegna culturale” con l’obiettivo di valorizzare il ruolo della donna, nei vari aspetti e/o ambiti”.

“I Temi trattati dovranno risaltare la componente psicologica e culturale della manifestazione e la risonanza emotiva della scrittura -aggiunge Sara Favarò che è anche delegato regionale della Federazione Unitaria Italiana Scrittori- apportando contributi informativi e propositivi.

Grazie al patrocinio della FUIS, inoltre, saranno pubblicati gli atti della rassegna che verranno offerti gratuitamente agli scrittori e agli artisti che ne faranno richiesta”.