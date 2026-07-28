Il nuovo lavoro del giornalista e fotografo sportivo Michele Amato

Il running continua a conquistare sempre più persone, ma non tutti si riconoscono nei manuali pieni di tabelle, nei programmi di allenamento o nei racconti di atleti e influencer. C’è anche chi vorrebbe semplicemente “imparare a correre”, dopo avere trovato il coraggio di allacciarsi le scarpe e uscire di casa per la prima volta.

La guida pratica e semiseria ai primi 100 giorni di corsa

È proprio a loro che si rivolge “Dal divano alla linea di partenza – guida pratica (e forse semiseria) ai primi 100 giorni di corsa”, il nuovo libro del giornalista e fotografo sportivo Michele Amato, disponibile in formato e-book e cartaceo su Amazon e sui principali store digitali. Più che un manuale di corsa, il libro è il racconto autentico di un cambiamento. Quello di una persona qualunque che osserva il mondo del running da lontano, convinta che non faccia per lei, fino al giorno in cui decide di provarci davvero. Da quel momento inizia un percorso fatto di entusiasmo, fatica, dubbi, ricadute e piccole conquiste quotidiane. Niente schede di allenamento da seguire alla lettera, nessuna ossessione per il cronometro e nessuna lezione impartita dall’alto. Il filo conduttore è invece l’ironia, che accompagna il lettore lungo un viaggio nel quale è facile riconoscersi, dimostrando che il traguardo più difficile non è completare una gara, ma trovare il coraggio di compiere il primo passo.

L’autore

Da oltre quindici anni Michele Amato racconta il podismo e l’atletica attraverso Siciliarunning.it e gli uffici stampa di importanti manifestazioni nazionali. Con questo libro sceglie però di cambiare prospettiva e di mettersi dalla parte di chi la corsa la scopre per la prima volta, con tutte le incertezze, le paure e le soddisfazioni che questo percorso comporta.

«Questo libro non vuole insegnare nulla a nessuno», spiega l’autore. «Vorrebbe soltanto fare compagnia a chi pensa che correre non sia alla sua portata. Se, dopo averlo letto, anche una sola persona deciderà di alzarsi dal divano, allacciarsi le scarpe e fare il primo passo, allora avrà già raggiunto il suo traguardo più importante.»

L’opera contiene anche una dedica alla memoria di Alessio Azzarello, giovane podista siciliano prematuramente scomparso, il cui ricordo accompagna simbolicamente l’intero percorso raccontato nel libro.

Scheda del libro

Titolo: “Dal divano alla linea di partenza” – guida pratica (e forse semiseria) ai primi 100 giorni di corsa – autore: Michele Amato -formati disponibili: cartaceo 88 pg / e-book – disponibilità: Amazon e principali store digitali – link: https://www.amazon.it/Dal-divano-alla-linea-partenza/dp/B0H99ZQ5BM/ref=tmm_pap_swatch_0