Il tour a bordo dell'ammiraglia della Costa

La nuova ammiraglia di Costa Crociere, Costa Toscana approda per la prima volta in Sicilia nel porto di Palermo. Una “smart city green” sul mare grazie all’utilizzo del gas naturale liquefatto, l’ammiraglia elimina quasi totalmente l’immissione in atmosfera di ossidi di zolfo e particolato, abbassando anche dell’85 per cento le emissioni di ossido di azoto e fino al 20 per cento quelle di CO2.

Il tour con il direttore generale di Costa

Facciamo un tour all’interno della nave Con il direttore Zanetti, “Questa è una nave che porta più di 6mila passeggeri. Palermo e la Sicilia giocano un ruolo fondamentale nei nostri itinerari nel Mediterraneo. E’ l’inizio di una ripartenza che vedrà molte nostre navi fare scalo in questo porto regolarmente, confermando il nostro impegno per fare crescere il turismo crocieristico nella Sicilia occidentale. Un impegno reso possibile dal grande lavoro portato avanti dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia occidentale, che con la West Sicily Gate ci ha consentito di entrare direttamente nella gestione del terminal di Palermo, mettendoci a disposizione infrastrutture adeguate a navi di ultima generazione come Costa Toscana”.

Costa Toscana è stata tra le grandi novità dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, durante la quale ha ospitato a bordo le esibizioni di grandi artisti italiani. È una nave di ultima generazione, alimentata a gas naturale liquefatto, la tecnologia attualmente più avanzata nel settore marittimo per abbattere le emissioni, che il Gruppo Costa è stato il primo al mondo a introdurre nell’industria delle crociere, con quattro navi già in servizio, tra cui le gemelle Costa Smeralda e Costa Toscana.

Nel 2022 a Palermo faranno scalo ogni settimana le tre navi più nuove e innovative della flotta della flotta Costa – Costa Toscana, Costa Smeralda e Costa Firenze – per un totale di 86 scali, rispetto ai 12 del 2021.

Costa Toscana sarà a Palermo tutti i giovedì dal 10 marzo al 28 aprile 2022, per un itinerario di una settimana che visiterà anche Civitavecchia/Roma, Savona, Marsiglia, Barcellona, Valencia.

Arredamento, illuminazione, tessuti e accessori sono tutti “Made in Italy”, creati da 15 partner altamente rappresentativi dell’eccellenza italiana. L’offerta di bordo si integra perfettamente in questo contesto straordinario.