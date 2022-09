"Col voto disgiunto avrò il 40 per cento dei consensi"

Ultime ore di campagna elettorale: Cateno De Luca è ancora in marcia. Da Messina a Patti per poi puntare su Palermo dove stasera chiude la campagna elettorale. Candidato alla Presidenza della Regione siciliana, in quattro mesi e più di tour per la Sicilia, De Luca ha visitato più di 300 tra paesi e città. Due macchine andate ko per i tanti chilometri percorsi. A Talk Sicilia, De Luca ha rilasciato quella che probabilmente è l’ultima intervista da candidato.

De Luca “io presidente col 40 per cento dei consensi”

“Sono convinto di vincere: dai nostri dati siamo oltre il 40 per cento dei consensi. Esagero? Molti dimenticano quello che successe quando venni eletto per la prima volta sindaco di Messina. Ottenni il doppio dei voti rispetto alle liste che mi sostenevano”. Nessuna alchimia, evidentemente De Luca punta sul voto disgiunto: modalità che potrebbe indebolire i suoi competitor”.

Necessario un monitoraggio della macchina amministrativa regionale

“Andando in giro ho incontrato un sacco di gente-continua- a tutti ho spiegato quello che potrò fare da presidente. Ed è quello che chiedono i siciliani, Fare chiarezza sui conti, avere dei programmi seri. Sbaglio o sono l’unico candidato presidente ad avere un programma serio e credibile”. Insomma, il modello Messina applicato all’amministrazione regionale. Non nasconde che si troverà di fronte a una sfida complessa: “i fondi del Pnrr da non perdere e da utilizzare, ma prima di tutto andrà fatto un monitoraggio accurato e approfondito della macchina regionale, sotto ogni aspetto”.

Non nasconde di coltivare un grande timore: “Ho il sospetto che non sia rimasto nemmeno un chiodo. Bisogna fare una verifica approfondita”. Adesso la campagna elettorale volge al termine. De Luca aspetterà i risultati nella sua Fiumedinisi.