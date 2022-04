La denuncia del Cnpp

“Alla casa di reclusione maresciallo Calogero Di Bona, tre detenuti hanno aggredito un agente di polizia penitenziaria e gli hanno preso le chiavi per picchiare violentemente un detenuto”.

E’ quanto denuncia Mezzatesta Maurizio segretario provinciale Cnpp. “E’ quanto successo oggi pomeriggio alla Seconda Sezione del vecchio carcere Borbonico, tre detenuti, due italiani e un tunisino, al rientro dal passeggio, hanno aggredito l’agente di polizia in servizio nel piano strappandogli violentemente dalle mani le chiavi delle celle con l’intento, successivamente portato a termine, di picchiare violentemente un altro detenuto. Ormai raccontiamo alle cronache questi episodi non ultimo quello della giornata di Pasqua ove due sovrintendenti ed un agente rimasero feriti”.

Il tempestivo allarme dell’agente ferito e l’arrivo di altri colleghi ha sicuramente evitato ulteriore gravissime conseguenze.

“L’agente ha riportato dei traumi alle mani, è stato trasportato con urgenza in ospedale per le cure del caso – conclude Mezzatesta – Confidiamo in severi e tempestivi provvedimenti contro i due detenuti, che hanno messo a rischio la salute del personale, del detenuto aggredito, nonché la sicurezza del luogo. Massima solidarietà all’agente di polizia penitenziaria aggredito con l’augurio di pronta guarigione”.