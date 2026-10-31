I carabinieri della stazione di Villabate hanno arrestato in flagranza di reato un ventenne con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è maturato a seguito di un’attività di osservazione che aveva evidenziato un’insolita frequentazione di persone nei pressi dell’abitazione del giovane.

Dopo aver notato il viavai sospetto, i militari hanno predisposto un servizio di controllo cinturando l’area circostante. Giunti davanti all’ingresso dell’appartamento per effettuare la verifica, i carabinieri si sono trovati di fronte ai tentativi del ragazzo di prendere tempo prima di aprire la porta. In quei momenti di attesa, il ventenne ha lanciato un sacchetto di plastica dalla finestra dell’immobile, subito recuperato dalle pattuglie appostate all’esterno.

All’interno della busta i militari hanno rinvenuto 50 dosi di hashish e 13 grammi di crumble, un estratto derivato dalla cannabis. La successiva perquisizione condotta dentro l’abitazione ha consentito di ritrovare ulteriori quantitativi: nascosto in un portaombrelli è stato scovato un panetto di hashish dal peso superiore ai 100 grammi, mentre su una scrivania sono state individuate 2 dosi di crumble pronte per la cessione, insieme al materiale necessario per il confezionamento della sostanza.

Tutto il materiale stupefacente è stato posto sotto sequestro e inviato al Laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo per gli accertamenti tecnici. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo nei confronti del ventenne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.