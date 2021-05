“Quotidianamente senza fatica, con le vignette con i giochi di intelligenza e di abilità gli alunni piano piano iniziano a conoscere gli articoli della costituzione a conoscere le regole della strada, le regole di rispetto della convivenza civile. Questo diario è una somministrazione graduale e lenta di educazione civica.

L’iniziativa si sta svolgendo in tutta Italia e qui a Palermo è stata scelta la scuola Peppino Impastato. Per due motivi. L’istituto ha il nome di una delle vittime della barbarie mafiosa. Il secondo è il riconoscimento di una scuola dove il corpo insegnante i ragazzi e i genitori si sono dati molto da fare per rendere migliore l’ambiente intorno a loro”.

E’ quanto ha affermato il questore di Palermo Leopoldo Laricchia questa mattina all’Istituto Manzoni Impastato in via Girolamo Di Martino a Palermo.

Alla presentazione dell’agenda scolastica “il Mio Diario” realizzata dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e con il sostegno del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano erano presenti il prefetto di Palermo Giuseppe Forlani, la dirigente della scuola Silvia Schiraldi, l’assessora alla Scuola del Comune di Palermo Giovanna Marano.

La novità per l’edizione 2021-2022, è l’ampio spazio dedicato ai temi della Carta Costituzionale, dello sviluppo sostenibile e della cittadinanza digitale, in linea con la neo reintrodotta materia dell’Educazione Civica nei programmi scolastici.

I supereroi della legalità Vis e Musa, protagonisti del diario, racconteranno agli studenti il significato e l’importanza della Costituzione, illustrando il contenuto dei primi 12 articoli che ne costituiscono i principi fondamentali in un inserto ritagliabile. Nel diario c’è spazio anche i temi della salute, dello sport, della cura dell’ambiente, dell’inclusione sociale, dell’educazione stradale, del corretto utilizzo di internet e dei social network, ma anche dei fenomeni di devianza giovanile più comuni quali il bullismo e il cyberbullismo.