Vela, i risultati dell’ottava prova del campionato Zonale

La classe dinghy torna protagonista a Mondello con l’ottava prova del campionato zonale. Nella flotta ai nastri di partenza la sorpresa di Francesco Bruni. L’esperto velista palermitano, nonché timoniere di Luna Rossa vincitore della Prada Cup lo scorso anno, ha anche vinto la prova organizzato dal Circolo della Vela Sicilia.

Checco Bruni batte il papà Ubaldo e vince la sfida in famiglia

Bruni ha vinto due regate sulle tre disputate nello specchio d’acqua della borgata marinara di Palermo. Nella terza prova è bastato un quinto posto per chiudere la kermesse davanti a tutti con 6 punti. Ha vinto anche il derby in famiglia con suo papà Ubaldo, terzo con 10 punti.

Ecco il commento del vincitore: “È stato un piacere essere qui al Circolo della Vela Sicilia in questa bellissima regata organizzata molto bene. È sempre un piacere regatare contro mio padre e contro il gruppo dei dinghisti di Palermo. Partecipare a questa regata è stato un po’ inaspettato perché tutto è stato organizzato all’ultimo momento, però forse anche per questo è stato molto piacevole”.

La campionessa italiana Paola Randazzo seconda

Unica donna al via, Paola Randazzo – 11 volte campionessa italiana della classe velica – ha centrato la seconda piazza. Per lei un crescendo, quarto posto nella prova inaugurale, terzo nella seconda e secondo nell’ultima per un totale di 9 punti.

“Sono state effettuate tre regate – dice Paola Randazzo, delegato di classe Sicilia per la flotta Dinghy – e abbiamo avuto l’onore che partecipasse alla regata anche Checco Bruni che ha sfidato il padre Ubaldo. La regata è stata molto divertente, tirata e combattuta”.

Dietro alla campionessa italiana in carica (ha vinto lo scorso anno proprio a Mondello il titolo della classe).

Quarto posto per Vittorio Macchiarella. Per lui 11 punti con due terzi posti intervallati da un quinto. A seguire, Marcello Coppola con 12 punti, un quinto posto, un sesto con la soddisfazione di vincere l’ultima regata in programma. Sesta piazza per Agostino Cangemi con 14 punti.