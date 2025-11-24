Otto addetti alle pulizie, tutti dipendenti di un’impresa, sono stati denunciati con l’accusa di aver tentato in concorso il furto di merce, per un totale di quasi 2 mila euro, al Lidl di via Filippo Pecoraino, a Brancaccio. Da qualche settimana nei supermercato sono stati registrati degli ammanchi.

Nel corso della notte gli agenti sono intervenuti sulla scorta di una segnalazione per un furto in corso all’interno dell’esercizio commerciale. I poliziotti hanno trovavo gli addetti alle pulizie, circostanza poi confermata dal capoarea della catena che era arrivato nei pressi del supermercato. Gli addetti alla vigilanza, però, poco prima avrebbero notato dei movimenti strani tra il punto vendita e l’area esterna dov’erano parcheggiati il furgone aziendale e altri mezzi privati.

Gli agenti hanno ispezionato sia il furgone che gli altri veicoli trovandovi all’interno di tutto e di più: alimenti freschi e surgelati, conserve, alcolici, prodotti per la casa, utensili, giocatori e anche un armadietto da montare ancora imballato. I dipendenti hanno prima negato poi hanno ammesso i furti. Sono in corso indagini per verificare se gli stessi dipendenti dell’impresa di pulizie sono i responsabili degli altri furti.