Il dramma in Svizzera non è servito. A Palermo la polizia municipale ha sequestrato una discoteca abusiva in via Principe di Belmonte dove sono stati trovati decine di clienti che ballavano e bevevano alcolici in un seminterrato senza uscite di emergenza e senza alcuna autorizzazione.

Gli agenti hanno trovato anche un centinaio di fontane pirotecniche pronte per essere utilizzate durante la serata. Dopo il sequestro il custode giudiziale ha anche violato i sigilli. Nel locale da ballo si entrava da una strettissima scala interna senza illuminazione né luci di emergenza. Come accertato durante i controlli non c’era l’agibilità rilasciata dalla commissione comunale di vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo, la licenza del questore e la documentazione sulla prevenzione incendi.

L’ingresso, a pagamento, era regolamentato da tre addetti al servizio di sicurezza, anche loro senza autorizzazione del prefetto. Durante il controllo i titolari non esibivano alcuna certificazione di omologazione del materiale ignifugo, così come prescritto dalla normativa di prevenzione incendi, con l’integrazione specifica per gli arredi, i divanetti, e per il materiale utilizzato per la copertura interna del tetto.

Infine, “ spiegano dal comando – risultavano false le dichiarazioni delle segnalazioni certificate inizio attività (Scia), inviate al Comune di Palermo – Servizio Suap relativamente ai requisiti minimi prestabiliti per le barriere architettoniche”. I due titolari sono stati denunciati come è stato denunciato anche il custode giudiziario per la violazione dei sigilli.