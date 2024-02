Denuncia presentata dal fratello Giovanni Impastato

Giovanni Impastato ha denunciato ai carabinieri Carabinieri di Cinisi che la targa dedicata a Peppino Impastato è stata vandalizzata e divelta.

“Un ragazzo ha consegnato al locale della famiglia di Giovanni Impastato, la targa della strada “Via Impastato”. – dicono dall’associazione Casa Memoria Impastato – Il giovane ha detto di averla trovata in via Gaspare Cusumano all’altezza del ponte autostradale lato Comune di Carini. Questa insegna oltre ad essere stata divelta presenta un grande segnale a forma di una X sul nome Impastato. Dalle prime indagini risulta che la targa non apparteneva al Comune di Cinisi ma al limitrofo comune di Carini”.

L’atto vandalico sarebbe stato commesso durante l’operazione antimafia che ha portato in carcere alcuni esponenti della famiglia di Carini.

“Non sappiamo se si tratti di un atto intimidatorio o di un attacco diretto alla figura di Peppino Impastato o alle nostre attività – aggiungono dall’associazione – di certo non è la prima volta che le targhe dedicate a Peppino vengono colpite. Ci è sembrato giusto denunciare quanto accaduto”.