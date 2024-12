Si sono celebrati oggi i funerali di Domenico Vitale, uno dei tre giovani morti nell’incidente sulla Palermo Agrigento sabato scorso. Anche oggi in chiesa come per Samuele Cusimano, grande commozione e grandissima partecipazione in un clima generale di tristezza, frustrazione e sconforto che avvolge Villafrati.

Le parole del sindaco

“I genitori hanno reagito – dice il sindaco Franco Agnello – donando e concedendo amore per il prossimo, la loro scelta è un grande gesto di altruismo, di generosità e solidarietà che mostra i grandi valori etici e morali della famiglia, che fanno onore a loro stessi e a tutta la comunità Villafratese di cui costituiscono parte integrante. La loro azione sarà di esempio e di ispirazione per gli altri, Domenico continuerà a vivere nei nostri cuori e nei ricordi di ognuno di noi, ma lo farà anche fisicamente, ha già salvato altre vite e neanche la morte ha potuto fermare il suo cuore che continua a battere. Questo loro comportamento trasmette ai nostri cuori un messaggio di speranza, di unione di una intera comunità che insieme seppur ferita e affranta, forte di questi valori, conta su questi ragazzi e si prepara ad affrontare il futuro.”. Si dovranno celebrare ancora i funerali di Salvatore Ruben Saccio.

Comunità sconvolta

La comunità, colpita profondamente dalla tragica perdita dei tre ragazzi, si è unita ancora una volta per cercare di dare forza alle famiglie. Villafrati si è così fermata per l’addio a Samuele e centinaia di persone hanno affollato la chiesa della Santissima Trinità per accompagnare il ragazzo nel suo ultimo viaggio.

Presente anche il sindaco Franco Agnello, che in segno di lutto ha dispsoto l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nei palazzi istituzionali, lo spegnimento delle luminarie e la sospensione di tutti gli eventi previsti in questi giorni, in vista del Natale. In chiesa, amici, parenti e conoscenti arrivati dal tutto il comprensorio: da Marineo a Bolognetta, da Mezzojuso a Misilmeri.