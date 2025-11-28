A Palermo la tradizione si rinnova tra fede, processioni e celebrazioni liturgiche

A Palermo dicembre ha un odore preciso: incenso, candele, freddo di convento e devozione popolare. È nell’aria che precede la festa più attesa dalla città — la Solennità dell’Immacolata Concezione, patrona di Palermo e della Regione Siciliana — che prende forma uno dei momenti più identitari per i palermitani: la Novena.

Ma che cos’è esattamente?

La Novena è un percorso spirituale di nove giorni che prepara i fedeli alla festa dell’8 dicembre, ricorrenza che celebra il dogma dell’Immacolata, ovvero Maria concepita senza peccato. Nove giorni di preghiera, canti mariani, riflessione e liturgia che anticipano la grande festa cittadina, da secoli punto fermo della tradizione religiosa e culturale palermitana.

Quest’anno la Novena si terrà nella Basilica di San Francesco d’Assisi e nella Chiesa di Santa Teresa alla Kalsa, con predicazione affidata a Fra Marco Nasta O.P., Priore della Comunità di San Domenico in Palermo.

PROGRAMMA UFFICIALE — SOLENNITÀ 2025 DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE

Si comincia sabato 29 novembre

• 16:30 – Pellegrinaggio da Piazza San Francesco d’Assisi a Piazza Kalsa

• 17:30 – Recita del Santo Rosario, canti mariani

• 18:00 – Santa Messa, apertura della Novena e benedizione

• 19:30 – Concerto inaugurale

Domenica 30 novembre

• 18:30 – Santo Rosario

• 19:00 – Santa Messa (canto dello Stellario)

Lunedì 1 dicembre

• 18:30 – Santo Rosario

• 19:00 – Santa Messa (predica fra Marco Nasta)

Martedì 2 dicembre – Giornata della Provincia

• 18:30 – Santo Rosario

• 19:00 – Santa Messa

Mercoledì 3 dicembre – Giornata del malato

• 18:30 – Rosario

• 19:00 – Santa Messa con benedizione degli ammalati

Giovedì 4 dicembre – Vocazioni sacerdotali e religiose

• 18:30 – Rosario

• 19:00 – Santa Messa

Venerdì 5 dicembre

• 16:30 – Adorazione Eucaristica

• 18:00 – Santa Messa (canto dello Stellario)

Sabato 6 dicembre

• 18:30 – Rosario

• 19:00 – Santa Messa

Domenica 7 dicembre – Vigilia dell’Immacolata

• 17:00 – Processione con partenza da Piazza Kalsa

Presenti autorità religiose e civili, il Sindaco, il Prefetto e il Ministro Provinciale

• Conclusione con Messa Solenne e benedizione

Lunedì 8 dicembre — Solennità dell’Immacolata Concezione

Patrona principale della Città e della Regione Sicilia

MESSE:

• 07:45 – 08:15 – 09:15 – 10:00 – 11:30

Basilica San Francesco d’Assisi e Santa Teresa alla Kalsa

Alle 16:30 la processione attraverserà le vie storiche della città con la tradizionale “’nticchianata” dei confrati e la partecipazione delle autorità istituzionali.

Una tradizione che Palermo non smette di custodire

Tra ceri e marmi antichi, tra i suoni dello Stellario e i passi della processione che risuonano sulle pietre della Kalsa, Palermo si prepara a celebrare ancora una volta la sua Madonna. Una festa che non è solo liturgia ma identità, memoria e appartenenza.

La città si stringe attorno alla Madonna. Come ogni anno. Come sempre.



Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.

