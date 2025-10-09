Domenica 12 ottobre alle 11,30 su Rai 3 inizierà il 34esimo ciclo della rubrica nazionale “Mediterraneo” che insieme ad EstOvest fa parte del contenitore domenicale “Buongiorno Europa”.

La prima puntata è dedicata al diritto all’istruzione negato a Gaza ad oltre 600mila minori. Il 95% delle scuole è distrutto e gli edifici rimasti in piedi vengono utilizzati per riparo dagli sfollati. La denuncia dell’Unicef e dei Francescani in Terra Santa

Poi in Iraq, a Karbala, per il più lungo pellegrinaggio a piedi del mondo. Riconosciuto dall’Unesco, quest’anno ha coinvolto 20 milioni di musulmani provenienti da 150 nazioni

Conosceremo quindi Alvaro Siza. A 92 anni, portoghese, è un’icona internazionale dell’architettura. Le sue idee trovano spazio in tutta Europa, anche a Napoli e Venezia

Infine un omaggio a Sergio Frau, lo studioso morto un mese fa ipotizzava fossero in Sardegna le colonne d’Ercole e l’Atlantide raccontate nell’antica Grecia.

Da questo ciclo anche #storyboard, immagini ed interviste sugli eventi delle ultime ore nel Mediterraneo. Dall’arte al folklore, dalle manifestazioni alle feste tradizionali.

Mediterraneo è una rubrica della Tgr, Direttore Roberto Pacchetti, Vicedirettore Roberto Gueli, caporedattore della Tgr Sicilia Giuseppe Ardica.

La rubrica è curata da Rino Cascio, edizione di Emanuele Guida. Ha collaborato Nicola Alosi

