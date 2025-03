Una donna polacca è stata rapinata a Palermo. La vittima stava transitando in via Erice nel quartiere Borgo Nuovo quando è stata accerchiata da un gruppo di giovani che le hanno portato via il cellulare e la borsa.

Poi i ragazzi sono fuggiti. La donna in lacrime ha chiamato i carabinieri che indagano per risalire agli autori del colpo.