Indaga la polizia

Una donna è stata aggredita a Palermo in via Paruta. Al momento non si conoscono i motivi della violenza subita dalla donna appena uscita dalla palestra che si trova nella parte alta di Corso Calatafimi.

Sabato pomeriggio intorno alle 17 è stata aggredita. La vittima – quando sono intervenuti i poliziotti – era priva di sensi.

E’ stata una passante a segnalare l’aggressione. Sul posto sono così arrivati i sanitari del 118 e gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico.

La donna è stata portata nel vicino ospedale Ingrassia in ambulanza, scortata da una pattuglia. Indagini in corso della polizia per chiarire i contorni della vicenda.