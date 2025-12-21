Gli agenti della squadra mobile hanno già individuato il giovane che avrebbe esploso per errore un colpo di fucile da caccia a pallini contro una Valentina Peonio, la ragazza di 33 anni che si è salvata perché indossava il cappotto che ha attutito la forza dei pallini. Il giovane sarebbe sceso dall’automobile, si sarebbe avvicinato alla vittima chiedendole scusa e ora sarebbe in fuga.

La famiglia del giovane uscito da casa con un fucile da caccia sta provando a contattarlo per convincerlo a costituirsi e raccontare la dinamica dei fatti. L’uomo stava mostrando a una ragazza, forse la sua compagna, l’arma di cui era in possesso. Ma inavvertitamente sarebbe partito il colpo che ha raggiunto alla spalla la trentatreenne adesso ricoverata al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia.

A quel punto si sarebbe subito avvicinato alla donna per capire come stesse e alla vista del sangue sarebbe andato nel panico. Avrebbe chiesto frettolosamente scusa e sarebbe fuggito a bordo della Smart senza che nessuno abbia provato a fermarlo. Adesso è in fuga ma gli investigatori della Squadra mobile sono sulle sue tracce.