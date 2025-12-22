E’ stato individuato il giovane di 20 anni che ha esploso un colpo di fucile da caccia ferendo Valentina Peonio la notte tra sabato e domenica in piazza Nascè a Palermo. Secondo quanto hanno ricostruito gli agenti della squadra mobile la vittima insieme all’amica aveva visto il fucile dentro l’auto e per questo aveva accelerato il passo verso l’auto.

Il giovane residente nel quartiere Borgo Nuovo ha preso in braccio il fucile per mostrarlo quando è partito un colpo, sembra per errore. Avendo visto la donna ferita il giovane le è corso incontro e le ha chiesto scusa. Una ragazza che era con lui lo ha convinto a fuggire salendo sulla Smart.

A questo punto il giovane preso dal panico avrebbe sotterrato il fucile in un terreno vicino casa. E’ stato lo stesso giovane a indicare la zona dove si trovava l’arma.

Qui è arrivata la scientifica che sta eseguendo i rilievi. Il giovane si trova negli uffici della squadra mobile per essere interrogato.