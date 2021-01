Una donna è stata trovata morta per strada in via Sacco e Vanzetti a Palermo. Stanno intervenendo gli agenti di polizia e i sanitari del 188.

Pare che la donna sia rimasta vittima di un incidente stradale. Qualcuno l’ha investita e forse è fuggito via. A chiamare i soccorsi un passante.

Sono in corso indagini per accertare cosa sia realmente successo.