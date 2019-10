La storia di Claudia Stabile

Sarà al centro della puntata di questa sera di Chi l’ha visto la storia di Claudia Stabile, la donna di 35 anni scomparsa da Campofiorito lo scorso 8 ottobre.

Aveva chiamato il marito nel giorno del suo compleanno avvisandolo che sarebbe andata a Corleone per comprare il necessario per preparargli una torta. Ma dopo quella telefonata di Claudia si è persa ogni traccia.

Ad iniziare le ricerce il marito, Piero Bono di 38 anni, che ha presentato denuncia alla polizia. L’auto della donna è stata ritrovata parcheggiata nel piazzale dell’aeroporto Falcone Borsellino con le chiavi nascoste sotto il tappetino. La donna però non sarebbe partita perché non era in possesso dei suoi documenti lasciati a casa e con lei aveva solo la patente.

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un allontanamento volontario e premeditato. L’ingresso dell’auto come riportato nel biglietto è di un’ora e mezzo dopo la telefonata. Marito e moglie vengono descritti come una coppia felice che lavorano nella loro azienda agricola.