Gli agenti di polizia dello Stato di Palermo hanno salvato ieri sera una donna di 41 anni che si era buttata in mare nella zona dell’Addaura nei pressi del vicino lido La Marsa minacciando il suicidio.

La donna prima di buttarsi in mare aveva ingerito diverse compresse. A lanciare l’allarme era stato il marito che non aveva notizie della moglie. Grazie al tracciamento del gps del cellulare era stata individuata la zona dove la donna si era immersa in mare. Operazioni non semplici per i poliziotti della volante del commissariato “Mondello” ed altri equipaggi dell’Upgsp.

Il tratto di mare scelto era impervio e tutta la zona era al buio. I poliziotti nel corso delle ricerche hanno notato la donna priva di conoscenza. Gli agenti si tuffavano in acqua non con poche difficoltà e in 4 di loro riuscivano a raggiungerla e portandola con molta fatica fuori dal tratto di rocce e scogli fino a una piattaforma dismessa.

Qui praticavano le manovre di primo soccorso riuscendo a farle espellere l’acqua e facendola respirare. Nei pressi della riva sono stati trovati i farmaci e le lettere di scuse per i familiari. La donna poi è stata affidata alle cure mediche e trasportata in terapia intensiva a Villa Sofia. La prognosi è riservata.