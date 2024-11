Il ritrovamento

Una donna è stata ritrovata morta nella sua abitazione in via San Lorenzo a Palermo. Secondo le prime indiscrezioni la signora sarebbe venuta a mancare a seguito di un malore improvviso.

Trovata senza vita nella sua abitazione

L’allarme è stato dato dai vicini di casa, che da giorni non avevano notizie della donna. Nell’abitazione sono intervenuti gli agenti di polizia e i vigili del fuoco. Inutili i soccorsi, purtroppo non è stato potuto far altro che constatare il decesso della signora, descritta da chi la conosceva come una persona gioiosa, gentile e sempre sorridente.

Tre cuccioli finiti in canile

Nella casa sono stati ritrovati anche tre cani, di proprietà della donna. I cuccioli sono stati portati presso il canile comunale, in attesa di essere adottati.

Settantenne trovato morto in casa a Caltanissetta, ha ferite alla testa

Il cadavere di un uomo di 70 anni con profonde ferite alla testa è stato trovato all’alba di stamane nell’appartamento dell’anziano in via Lunetta, alla periferia est di Caltanissetta. Sul posto sono intervenute una ambulanza del 118, la polizia e il medico legale. L’uomo abitava con alcuni familiari. Gli inquirenti non escludono al momento alcuna ipotesi. Nell’abitazione sono in corso rilievi della polizia scientifica, le indagini sono condotte dagli investigatori della squadra mobile.

Un morto in barca a vela Un bresciano di 52 anni è stato trovato morto la scorsa notte nella sua imbarcazione a vela ormeggiata al molo trapezoidale a Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aperto l’imbarcazione è hanno trovato l’uomo morto da alcuni giorni, pare cinque o sei. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare la morte. Il medico legale ha ispezionato il corpo ma con probabilità sarà necessario eseguire l’autopsia per accertare le cause della morte. Le indagini sono condotte dalla polizia. Trovato morto l’uomo scomparso a Montelepre, recuperato il cadavere di Salvatore Valoroso E’ stato ritrovato morto l’anziano di 86 anni Salvatore Valoroso che era scomparso da 48 ore nel territorio tra Partinico, Montelepre e Giardinello. Alle ricerche hanno partecipato i vigili del fuoco, alcune squadre di volontari della protezione civile e i carabinieri. Questa mattina in un campo era stata trovata l’auto. Adesso si attende il medico legale per accertare le cause della morte. Tra l’ipotesi che l’anziano sia caduto nel vallone e sia deceduto.

