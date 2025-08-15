Lunedì gli espropri dei terreni per iniziare i lavori

A quattro anni dal crollo del costone roccioso sulla strada provinciale 37 che ha isolato due comuni Belmonte Mezzagno e Santa Cristina Gela e tutte le aziende agricole di produzione del vino a Pianetto, a settembre partiranno finalmente i lavori.

La strada provinciale che garantisce un collegamento più veloce è interrotta poiché la galleria paramassi artificiale è stata danneggiata il primo novembre del 2021 dal crollo di parte del costone roccioso.

“Dopo il ponte di Ferragosto – dice il sindaco Maurizio Milone – lunedì il Comune di Belmonte Mezzagno procederà all’immissione in possesso delle particelle da espropriare, per i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso che sovrasta la galleria paramassi, della strada provinciale 37, danneggiata dalla caduta massi, per procedere finalmente alla consegna dei lavori”.

Le opere sono state aggiudicate a giugno, A effettuare l’intervento, grazie a un ribasso del 35,8 per cento e per un importo di 4,3 milioni di euro, sarà un’associazione temporanea di imprese coordinata dalla Ms Costruzioni srl di Roma.

“E’ la stessa ditta che ha messo in sicurezza il costone roccioso a Centuripe – aggiunge il sindaco – I tempi previsti per l’appalto sono due anni, ma penso che la strada una volta messo in sicurezza il costone roccioso potrebbe essere aperta anche prima”.