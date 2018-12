Indagano i carabinieri

Una donna è caduta accidentalmente in un pozzo luce in un abitazione in via Vito La Manna nella zona di via Dante a Palermo.

Un volo dal secondo piano che è stato davvero drammatico per alcuni residenti che hanno assistito alla scena. La donna, Marie Grace Couronne, originaria delle Mauritius,stava mettendo le tende ed è caduta fuori dalla finestra. Lo ha raccontato la figlia ai carabinieri che stanno indagando.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna ferita che è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Civico in codice rosso.